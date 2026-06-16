ギフトホールディングスが大幅反落している。１５日の取引終了後に、２６年１０月期の連結業績予想について、売上高を４３０億円から４３９億円（前期比２２．４％増）へ、営業利益を４４億円から４８億円（同４２．５％増）へ、純利益を２６億１０００万円から２８億８０００万円（同３１．８％増）へ上方修正し、これを受けて朝方は高く始まったものの、材料出尽くし感から買いが続かなかったようだ。 店舗ＱＳＣＡ