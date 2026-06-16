ＧＭＯコマースが反発している。１５日の取引終了後に、店舗向け販促アプリを展開するＧＭＯデジタルラボの全株式をＧＭＯグローバルサイン・ホールディングスから取得し子会社化すると発表しており、これを好感した買いが入っている。 ＧＭＯデジタルラボが強みとする中堅・中小企業や個店向けの店舗販促・集客アプリ事業は、ＧＭＯコマスの店舗マーケティング事業と親和性が高く、統合により顧客