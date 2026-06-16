テスホールディングスは大幅に４日続伸。きょう午前１０時ごろ、東京センチュリーと京都府福知山市における大型系統用蓄電池事業を本格始動したと発表しており、株価の刺激材料となっている。東京センチュが１００％出資する特別目的会社（ＳＰＣ）が事業主体となり、テスＨＤ子会社のテス・エンジニアリングが設計・調達・建設（ＥＰＣ）を一括で担う。同事業の系統用蓄電所は送電端出力が約５０メガワット、蓄電容