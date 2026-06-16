１６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１６０円１９銭前後と前日午後５時時点に比べ７銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８５円７１銭前後と同１０銭強のユーロ安・円高で推移している。 ドル円は、午前８時時点では１６０円３０銭前後で推移していたが、午前９時５０分過ぎには一時１６０円１５銭前後に軟化した。米国とイランが戦闘終結に向けて合意したことで原