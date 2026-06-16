清水エスパルスは16日、セアラ―SC(ブラジル)のMFディエギーニョの完全移籍加入が決定したことを発表した。なお、入国手続きの上、来日後メディカルチェックを経て、正式契約となるようだ。ディエギーニョはクラブを通じ、「こんにちは、ディエギーニョです。来シーズン、清水エスパルスの一員になれたことを大変嬉しく、また大きなモチベーションを持って準備しています。清水エスパルスの目標達成と課題克服のために、全力を