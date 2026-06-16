玄米は白米に比べて食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富な食品として知られています。一方で、「お腹が張る」「ガスが増えた」「便秘や下痢になった」といった消化不良の症状を感じる方も少なくありません。ここでは、玄米が消化不良を起こしやすい理由と、現れやすい症状について詳しく解説します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江