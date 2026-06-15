「マイケル・コース（MICHAEL KORS）」が、2026年フォール／ホリデーコレクションの展示会を開催し新作を発表した。フォールコレクションは、7月末ごろから順次販売をスタートする。【画像をもっと見る】今季は、ブランドのアンバサダーを務めるモデル兼シンガーソングライターのスキ・ウォーターハウス（Suki Waterhouse）が故郷のロンドンでまとう、気負いのないグラマラスなスタイルと街の持つエネルギーに着想。ガーメント