元妻をナイフで複数回突き刺すなどして殺害した罪に問われた男の裁判で、大阪地裁は懲役16年の判決を言い渡しました。 判決によりますと大阪府松原市の無職・橋野忠司被告（53）は2024年11月、大阪市東住吉区のマンションの廊下で、元妻の橋野美保さん（当時52）の胸や腹を複数回ナイフで突き刺すなどして殺害しました。 橋野被告は「記憶がなく、殺意をもってというのはわからない」と主張し、弁護側は「心神耗弱だった」と減軽