ペルシャ湾内にとどまっている日本関係船舶38隻のうち1隻に、損傷が確認されたということです。金子国土交通相は16日朝の会見で、現地時間13日未明、ペルシャ湾内の日本関係船舶1隻の船体の一部に損傷があることが確認されたと明らかにしました。損傷の程度や原因など詳細は確認中としていますが、自力での航行は可能だということです。また、この船の乗組員にケガはなく、日本人乗組員は乗船していないということです。現在、ペル