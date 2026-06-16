梅雨のジメジメした空気や気温の上昇によって、肌のベタつきやムレが気になり始める季節になりました。しかし、この時期は汗や皮脂が増える一方で、エアコンや紫外線の影響によって肌の水分は失われやすく、「ベタつくのに乾燥する」という状態に陥りやすいのが特徴です。そこで今回は、梅雨から夏にかけて快適に過ごすために取り入れたいボディケアアイテムを３つ紹介します。保湿、角質ケア、フェムケアまで、今の季節にこそ見直