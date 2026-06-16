１５日に放送されたフジ・カンテレ系ドラマ「銀河の一票」では、転落死したとされている医大の学部長が生存している可能性が描かれた。いよいよ都知事選の告示日が迫り、流星（松下洸平）と秘書の昴（倉悠貴）が、鷹臣（坂東彌十郎）の秘書・雫石（山口馬木也）から、藍生（梶裕貴）の弱点を教えられ、改めて選挙に勝つように念押しされる。流星は「勝ちますよ」と言い「その代わり、絶対守ってもらいますからね、あの日、出し