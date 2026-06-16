愛知・名古屋市で27歳の男が逮捕された。男は市内のゲームセンター内で、何らかの物質をスプレーで噴射し、店の営業を妨害した疑いが持たれている。店にいた客23人は、のどの痛みを訴え、8人が病院に搬送されている。男は容疑を認めているという。店内で“スプレー噴射男”営業妨害で逮捕愛知県警西署で12日に撮影されたのは、一瞬カメラの方を見て、うつむく男の姿だ。男は、会社員の斉藤祐斗容疑者（27）。斉藤容疑者は、名古屋