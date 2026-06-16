収納が足りない気がして、つい収納ケースやカゴを買ってしまうこと、誰しもあると思います。ですが、収納グッズを増やしたからといって、必ずしも部屋が片付くとは限りません。実際に片付いて見える家ほど、収納用品を買い足す前に“持ち物の管理方法”を見直しているもの。そこで今回は、収納グッズを購入する前に確認したいポイントを紹介します。“物の住所”を決める片付かない家に共通しているのが、「どこへ戻せばいいか」が