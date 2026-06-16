好きな人ができると、もっと好かれたいと思うのは自然なこと。ただ、その気持ちが強いあまり無意識に感張りすぎてしまうと、恋愛は少しずつ苦しくなっていくでしょう。そんな恋愛で空回りしやすい女性には、共通する特徴があります。“嫌われないこと”を優先している本当は行きたくない場所、やりたくないことでも、「大丈夫」と受け入れていませんか？相手に合わせ続けるほど、自分の気持ちは見えなくなります。空回りしやすい女