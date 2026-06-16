「最近髪型が重たく見える」「老け見えが気になる」といった悩みを解決するカギは、トレンドの“透明感”と“抜け感”。髪の長さや質感をほんの少し変えるだけで、表情までフレッシュに若返ります。そこで今回は、大人世代におすすめしたい【ボブディ・ミディアム・セミロング】の最旬スタイルをまとめました。🌼おしゃれのつもりが“おば見え”に？今すぐやめたい『時代遅れヘアスタイル』３選透け感バング×ボブディで清