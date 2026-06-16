「ダイエットを頑張っているのに、下半身だけ重たく見える」という悩みの背景には、年齢とともに使われにくくなった“太もも裏”の筋肉が関係しているかもしれません。特にハムストリングスと呼ばれる太もも裏の筋肉や体幹がうまく働かなくなると、下半身のシルエットは崩れやすくなるものです。そこで取り入れたいのが、ピラティスの基本エクササイズ【お尻ウォーキング】。座ったままでできるシンプルな動きですが、太もも裏やお