来週（2026年6月22日〜6月28日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年6月15日〜6月21日｜総合運＆恋愛運TOP３『抱えないようにしていきます』｜総合運｜★☆☆☆☆面倒な事を背負い込まないようにします。何が正しいかより、リスクを避けることを優先するでし