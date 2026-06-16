日本に2度追いつかれドローサッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。2度のリードを守れなかったオランダの指揮官はイラ立ちを隠せなかった。オランダは2度のリードを守れず、勝ち点1にとどまった。勝利へのカウントダウンが進んでいた後半43分には、コーナーキックから鎌田大地に痛恨ゴールを決められた。試合