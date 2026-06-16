渋谷のスクランブル交差点での一コマサッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。オランダ・メディアは日本のサポーターの規律ある行動を公開。海外ファンの反響が広がっている。オランダに2度リードを奪われる苦しい展開。中村敬斗、鎌田大地のゴールで追いつき、貴重な勝ち点1を獲得した。オランダ戦の試合後、