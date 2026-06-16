『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズの映画最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』が、MX4D、4DX、SCREENX、ULTRA 4DX、Dolby Cinemaで上映されることが決定。あわせて、4D版特別予告映像が解禁された。【動画】ミニオンズが怪しげな儀式に挑戦！『ミニオンズ＆モンスターズ』MX4D特別予告映像全世界興行収入累計56億ドル（約8900億円）の超“モンスター”級アニメーション映画『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズ。日本国内