高杉真宙、飯豊まりえ、鈴木保奈美、近藤芳正が出演する舞台『リラティブリー・スピーキング この人、わたしのお父さん』が、2027年3月に東京・シアタークリエ、4月に仙台、名古屋、大阪にて上演されることが発表された。【写真】舞台『リラティブリー・スピーキング この人、わたしのお父さん』ビジュアル本作は、1967年イギリス・ロンドンにて初演、350ステージを超える続演という大ヒットを記録し、喜劇作家アラン・エイク