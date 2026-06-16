新日本プロレスは１５日、６・２３後楽園ホール大会で真夏の最強戦士決定戦「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３６」の出場者決定戦２試合を行うことを発表した。Ａブロック出場者決定戦は、タイチとＹｕｔｏ―Ｉｃｅが対戦。Ｂブロックは、ＮＥＶＥＲ無差別級王者・ウルフアロンとＹＯＳＨＩ‐ＨＡＳＨＩが対戦する。今年１・４東京ドームでデビューした柔道金メダルのウルフ。ル―キーイヤーでの最高峰リーグ戦出場へ負けられない戦いに