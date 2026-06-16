◆米大リーグカブス―ロッキーズ（１５日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスで「ＰＣＡ」の愛称で知られるピート・クローアームストロング外野手（２４）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・中堅」でスタメン出場し、サイクル安打に王手をかけた。今永昇太投手（３２）が先発し、鈴木誠也外野手（３１）も２試合ぶりに「４番・指名打者」でスタメン入りした一戦。クローアームストロ