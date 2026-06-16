【ナッシュビル（米テネシー州）１５日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯で１次リーグを戦う日本は、オランダ戦（２△２）から一夜明け、合宿地のナッシュビルで２０日（日本時間２１日）のチュニジア戦に向けた調整を開始した。ＤＦ長友佑都は改めてオランダ戦について「団結力というものは、ベンチを見ればわかると思う。オランダと日本のベンチ、熱量も含めて皆さんも違いを感じ