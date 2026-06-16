エクラの美容液「fru:C」と「Fru:Cビタミンドロップ5days」が、サンリオの「クロミ」と初コラボレーション。“とろ〜り濃密”な2つのビタミンC美容液が、「クロミ」デザインの限定パッケージで登場します！ エクラ「fru:C」サンリオ「クロミ」コラボレーション美容液 発売日：2026年6月15日(月)取扱店舗：全国のドラッグストア※店舗により発売日が異なります※一部取り扱いのない店舗もあります エクラから