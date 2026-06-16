『ポケットモンスター』に続き、『遊☆戯☆王』、そして今度は『NARUTO−ナルト−』まで――。日本政府の我慢も限界に達した。ドナルド・トランプ米大統領が日本の人気アニメキャラクターを相次いで無断利用したことを受け、公式対応に乗り出した。米国が日本にとって最も重要な同盟国であることから、表現の水準には慎重さが見られたものの、日本を代表する知的財産（IP）が権利者の意図とは異なる形で消費される状況を、これ以上