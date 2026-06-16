武装ギャングのため国家機能が事実上まひしたハイチで今年に入って数千人の死傷者が発生しているという。フォルカー・トゥルク国連人権高等弁務官は15日（現地時間）、スイス・ジュネーブで開幕した第62回国連人権理事会（UNHRC）の演説で「年初から横行しているギャングの暴力によりハイチで少なくとも2300人が死亡、1100人が負傷し、99人が拉致された」と現地の惨状を告発した。トゥルク弁務官は凶悪犯罪の根絶とともに国際人権