銀座コージーコーナーから、ディズニー&ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』の人気キャラクターをデザインしたスイーツが登場。プチケーキアソート「＜トイ・ストーリー＞コレクション（9個入）」「＜トイ・ストーリー＞プリンフルーツケーキ」と、焼菓子ギフト「＜トイ・ストーリー＞ハピネスバッグ（9個入）」が発売されます☆ 銀座コージーコーナー ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」スイーツ