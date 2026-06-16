そば屋（そばを提供している店）はいくつかに分類される。手打ち個人、老舗、のれん会、街そば、街食堂（ドライブインなど含む）、街チェーン、製粉製麺所、大衆そば、立ち食いそばなどである。ところが、このどれに当てはめていいか分からないユニークなそば屋が、小田急相模原駅から8分ほど歩いたところにあるという。さっそく訪問してみることにした。【画像】ハワイアンな雰囲気のお店で出されるのは、まさかの“そば”！識