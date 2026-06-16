ファミリーマートは、紅茶ブランド「Afternoon Tea」監修のもと、「アフタヌーンティー」フェアを、きょう16日から全国のファミリーマート約1万6400店にて実施する。紅茶が華やかに香る全28商品を展開。【写真】紅茶香る…サクパリ食感の紅茶サンドほか商品ラインアップ同社と「Afternoon Tea」は、2019年から継続的にコラボレーションを実施しており、焼き菓子から始まりこれまでさまざまな商品を展開してきた。中でも「Aft