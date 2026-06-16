「FIFA ワールドカップ 2026」の日本代表の初陣となるオランダ戦が15日午前5時から放送され、個人視聴率が14.8％。世帯視聴率が27.1％だった。関東地区、ビデオリサーチ調べ。なお、関東地区の毎分最高視聴率は、個人が19.7％（時刻6時54分、55分）、世帯が34.9％（同）だった。