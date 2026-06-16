サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１５日（日本時間１６日）、１次リーグＨ組が始まり、初出場のアフリカの小国、カボベルデが優勝候補のスペインと引き分けて勝ち点１を挙げた。人口は約５０万人。Ｗ杯出場チーム史上３番目に少ないカボベルデが、デビュー戦で見事に勝ち点１をつかみとった。光ったのは組織的な守備。２７本のシュートを浴びながら、的確なポジション取りとカバーリングで最後までゴールを