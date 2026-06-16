タレント伊集院光（58）が15日深夜放送のTBSラジオ「月曜JUNK伊集院光深夜の馬鹿力」（月曜深夜1時）に生出演。サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会のNHK生中継で解説を担当する元日本代表の本田圭佑氏を絶賛した。本田氏は3大会連続でワールドカップに出場。日本対オランダ戦の解説を担当した。選手目線から歯に衣（きぬ）着せぬ解説で“本田節”を何度も炸裂させた。「俺ね、NHKの本田圭佑さんの解説すごい好き