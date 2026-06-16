ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』のスペシャルイベント「今日好き夏まつり supported by GRL」が、2026年8月10日にSGCホール有明（TOKYO DREAM PARK）にて開催されることが発表された。 （関連：【画像あり】「今日好き夏まつり supported by GRL」に出演する人気カップル4組） 『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに現役高