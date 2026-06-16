◆コンラッド東京初！チェリーとローズのアフタヌーンティーを体験。大きなチェリームースなど可憐なスイーツがずらりコンラッド東京のバー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」では、2026年6月16日（火）から7月31日（金）までの期間、「チェリー＆ローズ アフタヌーンティー “ラ・フルール”」を開催。登場するのは、初夏の訪れを告げるチェリーと気品あふれるバラの香りが出会う、心ときめくスイーツとセイボリー。今だけの味わい