◆2,000円台！安くておいしい東京の焼肉ランチ5選。神戸ビーフや10種のお肉食べ比べも画像：熟成和牛焼肉エイジング・ビーフ渋谷店、BeefGarden恵比寿おいしい焼肉を安く楽しみたい！そんなときにおすすめの、2,000円台で食べられる絶品焼肉ランチをピックアップ。一頭買いの黒毛和牛や、和牛の最高峰・神戸ビーフ、希少な尾崎牛など、厳選されたお肉がリーズナブルに味わえてコスパ最強！さまざまなお肉の盛り合わせメニュー