シャープは、同社初となるスマートウォッチ「からだメイト Watch」を発表した。7月9日に発売する。価格はオープンプライスだが、同社直販サイトでの価格は5万9400円。au +1 CollectionやSoftbank Free Styleでも取り扱われる。 HEALBE Corporationの技術を活用し、装着しているだけで摂取カロリーや水分バランスを自動測定できる機能を搭載する。独自のユーザーインターフェイ