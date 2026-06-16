◆グランドプリンスホテル新高輪から、シャインマスカットと桃のアフタヌーンティーが登場。夏のみずみずしい果実を堪能グランドプリンスホテル新高輪の「Lounge Momiji」では、夏季限定の「Shine Muscat & Peach Afternoon Tea」を2026年7月9日（木）〜9月16日（水）まで販売。みずみずしいシャインマスカットと、とろけるような甘さの桃をたっぷりと使用し、アミューズからスイーツ、セイボリー、スコーンまで夏らしさ満載の