◆ロイヤルパークホテルの「ハワイアンブッフェ」。ポキ丼などの伝統料理から、ミニパンケーキやマラサダといったデザートまで充実ロイヤルパークホテルの1階シェフズダイニング「シンフォニー」に、「ハワイアンブッフェ」が装い新たに登場。期間は2026年7月3日（金）から8月30日（日）までの金・土・日・祝日とお盆期間中。人気のローストビーフから、伝統料理のカルアポーク、定番のスパムおむすび、マラサダなどのデザートまで