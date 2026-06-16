旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■アクが強め正解：葉ごぼう難易度：★★★★★関西ではお馴染みの野菜です葉ごぼうは、普段私たちが食べているごぼうと同じキク科ゴボウ属に属しますが、地中に長く伸びる根ではなく、葉や茎を食べるために若いうちに収穫されるごぼうで