シャープは、同社初となるスマートリング「からだメイト Ring」を発表した。7月9日に発売される。 オープンプライスだが、4万円台前半になる見込み。日々の健康管理をサポートする各種バイタルデータの計測機能を備える。 軽量コンパクトな設計と高い耐久性を両立し、日常生活から就寝時まで幅広いシーンで常時装着できるよう開発された。 4つのセンサーによるデ