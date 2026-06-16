◆ホテルニューオータニ幕張のメロン・マンゴー・ピーチアフタヌーンティー。数々のスイーツや贅沢セイボリー、〆のパフェも！※画像は2名分のイメージ地上100mからの絶景が一望できる、ホテルニューオータニ幕張の「ベイコートカフェ」に、真夏のビタミンをチャージする「アフタヌーンティーセット〜メロン・マンゴー・ピーチ〜」が登場。“食べるエステ”をテーマに、憧れの「スーパーシリーズ」をはじめとする極上スイーツや、