ウルグアイ代表GKフェルナンド・ムスレラが、同国におけるワールドカップ最年長出場記録を更新した。ムスレラは現地時間15日に行われたFIFAワールドカップ2026・グループH第1節サウジアラビ戦に先発フル出場。データサイト『Opta』によると、「39歳364日」でのワールドカップ出場はウルグアイ史上最年長記録とのこと。同国のレジェンドの一人であるディエゴ・ゴディン氏が4年前のカタール大会で記録した「36歳285日」を塗り替