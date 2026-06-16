現地６月15日、北中米Ｗ杯のグループＨ第１節で、FIFAランキング16位のウルグアイ代表は、同61位のサウジアラビア代表とマイアミ・スタジアムで対戦した。41分にセットプレーの流れから失点したウルグアイは、後半に入って猛攻を仕掛けるなか、80分にマクシ・アラウホが同点弾を奪い、なんとか１−１のドローに持ち込んだ。格下とも見られていたサウジアラビアを相手に白星を挙げられなかったウルグアイ。試合後、フラッシュ