◆東京・横浜ホテルでひんやりスイーツが楽しめるビュッフェ4選。進化系かき氷や自由にアレンジできるアイスクリームも画像：シェフズライブキッチン／ホテルインターコンチネンタル東京ベイ今年の夏も暑くなりそう。食後のデザートには、冷たいスイーツが欠かせないですよね。そこで、ひんやりスイーツが楽しめるビュッフェを厳選。氷彫刻師が監修した進化系かき氷や、メロンや桃を使った夏季限定のかき氷パフェ、トッピングやソ