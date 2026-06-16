◇ナ・リーグカブス−ロッキーズ（2026年6月15日シカゴ）カブスの今永昇太投手（32）が15日（同16日）、本拠地でのロッキーズ戦に先発登板し、1−0の5回まで4安打無失点に封じ勝ち投手（5勝目）の権利を手にした。ロッキーズとは10日（同11日）の敵地に続いての対戦。10日は、打者有利と言われる「クワーズフィールド」で5回無失点もチームは敗れた。そして、ロッキーズは前日の14日（同15日）にラスベガスで開催され