フリーアナウンサー羽鳥慎一は16日、MCを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。14日（日本時間15日）に行われたFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会1次リーグF組で、初戦のオランダ戦を最終盤に2−2の劇的ドローに持ち込み勝ち点1をもぎ取った日本代表に対する次戦への予測コメントに、「力が出る」「そうなりそう」と期待を込めた。同番組は試合終了直後となった15日の放送に、サッ