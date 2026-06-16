登録者数161万人の人気ユーチューバー「中町兄妹」が、16日までにユーチューブを更新。家族旅行でハワイを訪れた際の出来事を報告した。家族でハワイを訪れた帰りの飛行機で、兄・中町JPだけ別の飛行機で帰宅したという。この時を振り返り「キャビンアテンダントの方が、正直、めっちゃかわいかったの。正直ね。その人がかわいすぎて、眠れなかったの。可愛いなーと思っちゃって」と、キャビンアテンダントに一目惚れしたこと