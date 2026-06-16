ヒズボラ「イスラエル軍撤退まで抵抗は続く」【エルサレム＝福島利之】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は１５日、エルサレムで記者会見し、米イランの合意について、「歴史的な勝利だ」と述べた。親イラン勢力ヒズボラとの戦闘のためレバノン南部に駐留している軍部隊について、「自国を防衛するために必要な限りとどまる」と強調した。これに対し、ヒズボラは１５日、「（イスラエル軍の）完全撤退が達成されるまで抵