島根県の丸山達也知事島根県の丸山達也知事（56）は16日、県議会の議会運営委員会で、ぼうこうがんの治療のため19日から7月2日まで入院すると明らかにした。公務はリモートで対応可能とし、19日以降に行われる県議会での一般質問などは石原恵利子副知事が対応する。来年の知事選への出馬については「職務を自信を持って果たしていくために必要な治療の上で判断したい」と述べた。丸山氏は2019年に初当選し2期目。